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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مواقيت الصلاة الأربعاء 17-2-2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:18 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» تقريرًا عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-2-2021، فى عدد من المحافظات منها القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، ومطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين، وفقا لتحديثات دار الإفتاء المصرية، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن مواعيد الصلاة، وهى أحد أهم اهتمامات القارئ المصرى والعربي، بشكل يومي على جوجل.

مواقيت الصلاة الأربعاء 17-2-2021


نقدم لكم خلال التقرير التالى تفاصيل كافة مواعيد الصلاة بداية من الفجر حتى صلاة العشاء:

مواقيت الصلاة في القاهرة


الفجر 5:6 ص
الشروق 6:33 ص
الظهر 12:9 م
العصر 3:20 م
المغرب 5:45 م
العشاء 7:3 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية


الفجر 5:11 ص
الشروق 6:40 ص
الظهر 12:14 م
العصر 3:24 م
المغرب 5:49 م
العشاء 7:8 م

مواقيت الصلاة في أسوان


الفجر 4:58 ص
الشروق 6:20 ص
الظهر 12:2 م
العصر 3:19 م
المغرب 5:45 م
العشاء 6:59 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ


الفجر 4:53 ص
الشروق 6:19 ص
الظهر 11:57 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:35 م
العشاء 6:52 م

مواقيت الصلاة في مطروح


الفجر 5:22 ص
الشروق 6:51 ص
الظهر 12:25 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:19 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية


الفجر 5:2 ص
الشروق 6:30 ص
الظهر 12:5 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:40 م
العشاء 6:59 م

مواقيت الصلاة في حلايب 

الفجر 4:42 ص
الشروق 6:4 ص
الظهر 11:47 م
العصر 3:5 م
المغرب 5:31 م
العشاء 6:44 م

مواقيت الصلاة في العلمين


الفجر 5:15 ص
الشروق 6:43 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:29 م
المغرب 5:53 م
العشاء 7:12 م

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كيفية التيمم لاداء الصلاة  

مواقيت الصلاة في كاترين


الفجر 4:55 ص
الشروق 6:21 ص
الظهر 11:58 م
العصر 3:11 م
المغرب 5:36 م
العشاء 6:53 م

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