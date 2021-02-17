مواقيت الصلاة الأربعاء 17-2-2021
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:18 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» تقريرًا عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-2-2021، فى عدد من المحافظات منها القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، ومطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين، وفقا لتحديثات دار الإفتاء المصرية، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن مواعيد الصلاة، وهى أحد أهم اهتمامات القارئ المصرى والعربي، بشكل يومي على جوجل.
نقدم لكم خلال التقرير التالى تفاصيل كافة مواعيد الصلاة بداية من الفجر حتى صلاة العشاء:
الفجر 5:6 ص
الشروق 6:33 ص
الظهر 12:9 م
العصر 3:20 م
المغرب 5:45 م
العشاء 7:3 م
الفجر 5:11 ص
الشروق 6:40 ص
الظهر 12:14 م
العصر 3:24 م
المغرب 5:49 م
العشاء 7:8 م
الفجر 4:58 ص
الشروق 6:20 ص
الظهر 12:2 م
العصر 3:19 م
المغرب 5:45 م
العشاء 6:59 م
الفجر 4:53 ص
الشروق 6:19 ص
الظهر 11:57 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:35 م
العشاء 6:52 م
الفجر 5:22 ص
الشروق 6:51 ص
الظهر 12:25 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:19 م
الفجر 5:2 ص
الشروق 6:30 ص
الظهر 12:5 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:40 م
العشاء 6:59 م
الشروق 6:4 ص
الظهر 11:47 م
العصر 3:5 م
المغرب 5:31 م
العشاء 6:44 م
الفجر 5:15 ص
الشروق 6:43 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:29 م
المغرب 5:53 م
العشاء 7:12 م
كيفية التيمم لاداء الصلاة
الفجر 4:55 ص
الشروق 6:21 ص
الظهر 11:58 م
العصر 3:11 م
المغرب 5:36 م
العشاء 6:53 م
مواقيت الصلاة الأربعاء 17-2-2021
نقدم لكم خلال التقرير التالى تفاصيل كافة مواعيد الصلاة بداية من الفجر حتى صلاة العشاء:
مواقيت الصلاة في القاهرة
الفجر 5:6 ص
الشروق 6:33 ص
الظهر 12:9 م
العصر 3:20 م
المغرب 5:45 م
العشاء 7:3 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجر 5:11 ص
الشروق 6:40 ص
الظهر 12:14 م
العصر 3:24 م
المغرب 5:49 م
العشاء 7:8 م
مواقيت الصلاة في أسوان
الفجر 4:58 ص
الشروق 6:20 ص
الظهر 12:2 م
العصر 3:19 م
المغرب 5:45 م
العشاء 6:59 م
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
الفجر 4:53 ص
الشروق 6:19 ص
الظهر 11:57 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:35 م
العشاء 6:52 م
مواقيت الصلاة في مطروح
الفجر 5:22 ص
الشروق 6:51 ص
الظهر 12:25 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:19 م
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
الفجر 5:2 ص
الشروق 6:30 ص
الظهر 12:5 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:40 م
العشاء 6:59 م
مواقيت الصلاة في حلايبالفجر 4:42 ص
الشروق 6:4 ص
الظهر 11:47 م
العصر 3:5 م
المغرب 5:31 م
العشاء 6:44 م
مواقيت الصلاة في العلمين
الفجر 5:15 ص
الشروق 6:43 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:29 م
المغرب 5:53 م
العشاء 7:12 م
يهمك أيضًا |
كيفية التيمم لاداء الصلاة
مواقيت الصلاة في كاترين
الفجر 4:55 ص
الشروق 6:21 ص
الظهر 11:58 م
العصر 3:11 م
المغرب 5:36 م
العشاء 6:53 م