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مواقيت الصلاة الأربعاء 17-2-2021

مواقيت الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت الصلاة في مطروح

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة في حلايب

مواقيت الصلاة في العلمين





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مواقيت الصلاة في كاترين

الفجر 4:55 ص

الشروق 6:21 ص

الظهر 11:58 م

العصر 3:11 م

المغرب 5:36 م

العشاء 6:53 م الفجر 4:55 صالشروق 6:21 صالظهر 11:58 مالعصر 3:11 مالمغرب 5:36 مالعشاء 6:53 م

تنشرتقريرًا عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-2-2021، فى عدد من المحافظات منها القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، ومطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين، وفقا لتحديثات دار الإفتاء المصرية، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن مواعيد الصلاة، وهى أحد أهم اهتمامات القارئ المصرى والعربي، بشكل يومي على جوجل.نقدم لكم خلال التقرير التالى تفاصيل كافة مواعيد الصلاة بداية من الفجر حتى صلاة العشاء:الفجر 5:6 صالشروق 6:33 صالظهر 12:9 مالعصر 3:20 مالمغرب 5:45 مالعشاء 7:3 مالفجر 5:11 صالشروق 6:40 صالظهر 12:14 مالعصر 3:24 مالمغرب 5:49 مالعشاء 7:8 مالفجر 4:58 صالشروق 6:20 صالظهر 12:2 مالعصر 3:19 مالمغرب 5:45 مالعشاء 6:59 مالفجر 4:53 صالشروق 6:19 صالظهر 11:57 مالعصر 3:10 مالمغرب 5:35 مالعشاء 6:52 مالفجر 5:22 صالشروق 6:51 صالظهر 12:25 مالعصر 3:35 مالمغرب 6:00 مالعشاء 7:19 مالفجر 5:2 صالشروق 6:30 صالظهر 12:5 مالعصر 3:16 مالمغرب 5:40 مالعشاء 6:59 مالفجر 4:42 صالشروق 6:4 صالظهر 11:47 مالعصر 3:5 مالمغرب 5:31 مالعشاء 6:44 مالفجر 5:15 صالشروق 6:43 صالظهر 12:18 مالعصر 3:29 مالمغرب 5:53 مالعشاء 7:12 م