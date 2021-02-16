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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: حديث الرئيس عن خطورة الزيادة السكانية «جرس إنذار»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:46 م
عصام عفيفي، عضو مجلس
عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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قال عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول خطورة الزيادة السكانية والآثار السلبية المترتبة عليها يعكس حرصه في الحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع والعمل على توعية المواطنين، لا سيما الجيل الناشئ بضرورة الالتزام بطفلين فقط.

وأكد عفيفي، في بيان الثلاثاء، أن المعدلات التي وصلت إليها الدول الأخرى من حيث الكثافة السكانية ساعدتهم على الوصول لمعدلات نمو مرتفعة وتحسن ملحوظ في الدخل العام للأفراد وزيادة نصيب الفرد من الدخل ومن ثم تحسين المعيشة للمواطنين، نتيجة الحرص على عدم الإفراط في الإنجاب، لافتًا إلى أن الحفاظ على المعدلات السكانية ينعكس بصحة جيدة على المرأة المصرية.

أوضح أن الاهتمام بقضية الزيادة السكانية لها آثار انعكاسية إيجابية على دخل الفرد وشعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي وخطوات التنمية التي تحرص الدولة على اتخاذها في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الانفجار السكاني الذي وصلت إليه مصر يُجهض عملية التنمية والبناء.

وطالب عضو الشيوخ مؤسسات الدولة سواء الدينية أو المجتمع المدني أو الوزرات المعنية بضرورة التوعية بخطورة الزيادة السكانية والاهتمام بالجيل الناشىء وتوعيته بمزايا الالتزام بإنجاب طفلين والآثار الإيجابية التي ستنعكس على المواطن والدولة في آن واحد.

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