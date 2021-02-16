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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع تراكمات مياه الأمطار بمرسى مطروح

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:40 م
رفع تراكمات مياه
رفع تراكمات مياه الأمطار بمرسى مطروح
ياسمين شعيب
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قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح إن أعمال رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار مستمر على مدار الساعة بالطريق الدولي بمدخل المدينة والحارة البطيئة وجاري تسليك وتنظيف بربخ عزبة السلام لتصريف مياه الأمطار من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن العمل متواصل منذ فجر اليوم برفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط المياه بالطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7 وعلم الروم والريفية وشارع 15، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار.

وأكد جاب الله، أن جهود رجال إدارة تحسين البيئة مستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح والوحدات المخصصة لإزالة تجمعات الأمطار طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 0464935266.
رفع تراكمات مياه الأمطار بمرسى مطروح
رفع تراكمات مياه الأمطار بمرسى مطروح
رفع تراكمات مياه الأمطار بمرسى مطروح
رفع تراكمات مياه الأمطار بمرسى مطروح

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