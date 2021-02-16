المعصرة بطلًا لدورى مراكز الشباب بالوادى الجديد

حقق فريق مركز شباب المعصرة، لقب بطولة دورى مراكز الشباب بالوادى الجديد فى نسختها الثامنة، بعد الفوز على فريق مركز شباب غرب الموهوب بضربات الجزاء الترجيحية فى المباراة النهائية التى أقيمت بينهما بنادى الداخلة الرياضى.وشهد اللقاء عدد من قيادات المحافظة التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة، وعلى رأسهم المحاسب سيد محمود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، والأستاذ بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والنائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، ويوسف الدمرداش وكيل مديرية الشباب والرياضة، وخالد ترك مدير إدارة الشباب بالداخلة.