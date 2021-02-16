الملك سلمان يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وفق وكالة الأنباء السعودية واس.وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مكتبه بالرياض اليوم، نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، الذي وصل إلى العاصمة في زيارة رسمية.كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون وتوسعة آفاقه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.