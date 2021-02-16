سائق توك توك يقتل زوجة أبيه بـ6 طعنات بالمنصورة

أقدم سائق توك توك على قتل زوجة والده بـ6 طعنات نافذه بسكين، إثر خلافات أسرية بينهما، بقرية بداوى التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.كان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبدالهادى، مأمور مركز شرطة المنصورة، من أهالى قرية بداوى التابعة للمركز يفيد بمصرع "سنية أحمد محمود"، 42 عاما، من قرية منية بداوى، ومتزوجة بقرية بداوى، طعنا بـ6 طعنات بسكين.وبانتقال ضباط المباحث، برئاسة المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن القاتل يدعى "إيهاب فتحى عبدالرازق"، 22 عاما، سائق توك توك، "نجل زوجها".وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريخ الجثمان، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.