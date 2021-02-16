واشنطن «قلقة» حيال توجيه تهمة جديدة للزعيمة البورمية

انتقدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الملاحقات الجديدة التي تستهدف الزعيمة البورمية "أونغ سان سو تشي"، وطالبت مجددًا بالإفراج عنها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "نحن قلقون حيال المعلومات التي تفيد بأن الجيش وجّه تهمًا جديدة لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي".أضاف: "ندعو الجيش البورمي إلى الإفراج فورًا عن جميع المدنيين والقادة السياسيين والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والأعضاء الآخرين في المجتمع المدني المعتقلين ظلمًا، كذلك إعادة (السلطة) إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا".