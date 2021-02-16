جو بايدن لا ينوي إجراء لقاءات ثنائية «قبل شهرين»
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:38 م
وكالاتطباعة
يكثف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتصالاته الهاتفية منذ توليه منصبه، لكنه لا ينوي مقابلة نظرائه شخصيًا قبل منتصف أبريل على أقرب تقدير.
وقالت جين ساكي، المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركيّة الثلاثاء: "سيمر شهران قبل أن يدعو الرئيس زعيمًا أجنبيًا لعقد اجتماع في البيت الأبيض" مضيفة: يمكن الالتقاء أيضا عبر الفيديو كما تعلمون.. في إشارة إلى القيود التي فرضتها جائحة "كوفيد- 19".
كان فريق رئيس الوزراء الكندي قد أشار، عقب اتصال هاتفي في نهاية شهر يناير بين جو بايدن وجاستن ترودو، إلى عقد "اجتماع" في الشهر التالي، ما أثار تساؤلات حول طبيعته.
وقالت جين ساكي، المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركيّة الثلاثاء: "سيمر شهران قبل أن يدعو الرئيس زعيمًا أجنبيًا لعقد اجتماع في البيت الأبيض" مضيفة: يمكن الالتقاء أيضا عبر الفيديو كما تعلمون.. في إشارة إلى القيود التي فرضتها جائحة "كوفيد- 19".
كان فريق رئيس الوزراء الكندي قد أشار، عقب اتصال هاتفي في نهاية شهر يناير بين جو بايدن وجاستن ترودو، إلى عقد "اجتماع" في الشهر التالي، ما أثار تساؤلات حول طبيعته.