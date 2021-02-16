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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتية يدعو لصياغة موقف أوروبي فاعل وداعم للاعتراف بفلسطين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:17 م
اشتية
اشتية
وكالات
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، إلى صياغة موقف أوروبي فاعل وداعم للاعتراف بفلسطين وحماية حل الدولتين.

وحث اشتية، في بيان صحفي، عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني عبر الانترنت، إيرلندا على الاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام.1967، كما دعا للضغط على إسرائيل من أجل السماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، سواء كان ذلك ترشحا أو انتخابا، إضافة إلى إرسال مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية.

بحسب البيان، اطلع اشتية الوزير الإيرلندي، على تطورات استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، سيما على صعيد إعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية في واشنطن والقدس، إضافة إلى إعادة الدعم الامريكي المقدم لفلسطين، كما استعرض الترتيبات الجارية لمؤتمر المانحين المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك.

وبحث اللقاء سبل تفعيل اللجنة الرباعية الدولية، وتوفير رعاية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام، بمرجعية واضحة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم اجتمع اشتية في مدينة رام الله مع رئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك، لبحث آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة.

وقال اشتية، في بيان إن إجراء الانتخابات الفلسطينية "قضية وجودية لا رجوع عنها، فهي تمهد الطريق نحو انهاء الانقسام وصولًا إلى المصالحة"، مؤكدًا استعداد فلسطين لمسار سياسي جدي مستند للشرعية الدولية والقانون الدولي.

ونقل البيان عن كلارك إعرابه عن استعداد اللجنة الرباعية لدعم سير الانتخابات، وتسريع جهود استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، إلى جانب دعم تنفيذ مشاريع تنموية، خاصة تستهدف قطاعات الطاقة والمياه، مع إعطاء أولوية لقطاع غزة.

في سياق آخر، وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع الحكومة البريطانية بقيمة 21 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الفلسطينية في دعم التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص، والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

ووفقًا للاتفاق، يتعاون مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية في تصميم البرنامج الجديد، لتحقيق رؤية وأهداف البرنامج في تسهيل التجارة ودعم الجمارك، ووضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

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