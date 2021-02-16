مكافحة التهرب الجمركي تضبط خمورًا مهربة

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، برئاسة اللواء محمد المناوي، من ضبط عدد من زجاجات مشروبات كحولية وكمية من السجائر أجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.وبناءً على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام أحد البائعين ببيع السجائر والمشروبات الكحولية (الخمور) أجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بطريق الدليفري- تم تشكيل لجنة جمركية من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، وطارق عبدالعزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح، رؤساء الأقسام بالمكافحة، بحضور المقدم هشام عبدالواحد وقوة من رجال الشرطة السريين، والتوجه للمحل، حيث تم ضبط 19 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أنواع وأحجام مختلفة أجنبية الصنع، وكذا 72 خرطوشة سجائر ماركة "كاريلا" غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 738 ألف جنيه.وقرر عبدالناصر محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 248 لسنة 2021، وتم طلب التصالح وسداد مبلغ تحت حساب التصالح.