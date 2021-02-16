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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض حالات الإصابة بكورونا في مقاطعة كيبيك الكندية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:09 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
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سجلت مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الحالات 669 حالة ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة 278187 حالة منذ بداية ظهور جائحة كورونا العام الماضي.

وأعلنت صحيفة "لوكوتيديان" الكندية، عن 17 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في المقاطعة الناطقة بالفرنسية إلى 10246 حالة، بينما بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 771 حالة، بانخفاض بمعدل 33 حالة، مشيرة إلى أنه أجريت فحوصات لـ16824 الأحد الماضي، بينما تم إعطاء 2732 جرعة من اللقاح، ليصل إجمالي من حصلوا على اللقاح حتى الآن 297 ألفًا و694 من أصل 310 آلاف و425 جرعة تم تلقيها.

ووصل إجمالي الإصابات في كندا إلى 829461 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 21354 حالة منذ بداية ظهور فيروس كورونا بالبلاد، وسجلت أعلى الإصابات في مقاطعة أونتاريو حيث بلغت 287736 حالة منها 6719 حالة وفاة، يليها مقاطعة كيبيك التي سجلت 278187 حالة و10246 حالة وفاة، بينما جاءت مقاطعة ألبرتا في المركز الثالث بتسجيلها 129075 حالة إصابة و1782 حالة وفاة.

يذكر أن مقاطعة كيبيك الكندية فرضت في بداية العام الجاري حظرًا للتجول في محاولة لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات بالفيروس وهو إجراء لم تسبق أن قامت به على صعيد مقاطعة كاملة منذ نحو قرن، وحظي هذا الإجراء بدعم غالبية المواطنين وفقا لما أظهرته استطلاعات الرأي الكندية.

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