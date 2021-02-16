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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وليد دعبس: مشروعات الدولة في عهد السيسي لم تتحق من أيام الملكية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:56 م
الدكتور وليد دعبس
الدكتور وليد دعبس
سيد علي
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قال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن اهتمام الرئيس السيسى بالمنظومة الصحية نابع من إدراكه بأن نهضة أى دولة تأتي أولًا من المنظومة الصحة، لافتًا إلى أن ما قامت به الدولة من مشروعات قومية في عهد السيسي لم يتحقق من أيام الملكية وحتى توليه الحكم.

أضاف دعبس، لـ"الدستور"، أن أهم شئ لدى الإنسان هو صحته ثم نتحدث في أى شئ آخر من اقتصاد وتعليم وخلافه، مضيفًا أن مصر هى الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بعمل مشروعات قومية وافتتاحها في ظل جائحة كورونا.

أشار رئيس حزب مصر الحديثة إلى أن الرئيس السيسى الوحيد في العالم الذى يعمل ويفتتح مشروعات وسط جائحة كورونا دون أن يخاف على نفسه، ولولا تواجده ما كان لهذه المشروعات أن تتم بهذه السرعة.

أوضح دعبس أن جائحة كورونا أثرت على العالم بأكمله، خاصة قطاع السياحة، لكن الدولة تقوم بعمل مشروعات سياحية في كل ربوع الوطن، لافتًا إلى أن كل هذه المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات تتم وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء القاتل.

واختتم رئيس حزب مصر الحديثة تصريحاته بأن الدولة تسابق الزمن وما تقوم به القيادة السياسية ظاهرة لا بدّ أن تدرّس، لافتًا إلى أن الرئيس من أول يوم له وهو يحمل كفنه على يده"، ففي ظل جائحة كورونا لم نجد رئيس دولة في العالم يتحرك ويتابع المشروعات مثلما يفعله السيسى.

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