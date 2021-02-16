الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ببورسعيد

تابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال سحب وشفط تجمعات المياه، والناتجة عن سقوط الأمطار بغزارة على أنحاء المدينة.وشدد على استمرار العمل والتواجد الميداني وتمركز المعدات في الشوارع المختلفة للتعامل الفوري مع آثار الطقس السيئ، وذلك لحين الانتهاء من موجة الطقس.ووجه رئيس المدينة بمتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم المياه والتعامل الفوري معها، وأيضا التنبيه على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإضاءة أو السير بجوار اللافتات الإعلانية، مناشدا المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية.