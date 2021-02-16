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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صندوق النقد يوافق مبدئيا على منح باكستان 500 مليون دولار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:07 م
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
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أعلن صندوق النقد الدولي توصل فريق خبرائه والمسؤولين في باكستان إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة إجراءات تتيح صرف حوالي 500 مليون دولار من مساعدات الصندوق لباكستان بعد اتمام عملية مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الباكستاني.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الاتفاق يحتاج إلى تصديق المكتب التنفيذي للصندوق حتى يدخل حيز التنفيذ.

وأضافت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الموظفين يتعلق بالمراجعة الثانية من بين خمس مراجعات مقررة لبرنامج دعم صندوق النقد لباكستان على مدى 39 شهرا.

وتبلغ قيمة إجمالي برنامج دعم الصندوق لباكستان حوالي 6 مليارات دولار.

وأشار صندوق النقد في بيان على موقعه الإلكتروني إلى أن أغلب أهداف البرنامج كانت في طريقها للتحقق لكن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى عرقلة التحسن في أداء الاقتصاد الباكستاني وأجبرت السلطات على تغيير أولوياتها من أجل حماية الأرواح ودعم الأسر والشركات.

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