أمطار غزيرة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المدينة الساحلية، مع تزايد حركة الرياح وانخفاض درجة الحرارة والتي وصلت إلى حد الصقيع بالتزامن مع نوة الشمس الصغري التي تضرب المحافظة لثلاث أيام.وتعرضت مناطق العجمي وغرب الإسكندرية حتى مدينة برج العرب لتساقط حبات الثلج، حيث تعرضت مناطق غرب المحافظة لتساقط أمطار ثلجية كثيفة.ومن جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.وشهدت المحافظة حالة من الاستنفار العام بكافة أجهزتها وقطاعاتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين جميع الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الطقس السيئة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وأوضح الشريف أن الإسكندرية تتعرض منذ الصباح الباكر لسقوط أمطار غزيرة علي أنحاء متفرقة منها، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.وأكد المحافظ أن هناك حالة من الاستنفار بجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة.وشدد الشريف على إستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، والأماكن المتضررة.