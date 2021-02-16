إصابة 4 فى انقلاب سيارة بأسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصحراوى بجوار الطاقة الشمسية ببنبان التابعة لمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصحراوى بجوار الطاقة الشمسية ببنبان التابعة لمركز ومدينة دراو، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.