الطاقة الذرية: إيران تعتزم وقف التفتيش النووي المفاجئ

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء أن إيران أخطرتها بأنها تعتزم وقف عمليات التفتيش النووي المفاجئة للمواقع غير المعلنة ابتداء من 23 فبراير.وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "إيران أخطرت الوكالة في 15 فبراير بأنها ستوقف تنفيذ إجراءات الشفافية الطوعية بموجب (الاتفاق النووي) في 23 فبراير، بما فيها البروتوكول الإضافي".ويسمح البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والدول الكبرى، لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع غير المعلنة في إيران بشكل مفاجئ.كانت إيران قد قالت إنها ستوقف تلك الزيارات ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها على طهران خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.