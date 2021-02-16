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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

استضاف مشاهير ونجوم مجتمع.. 15 سرًا عن تطبيق Club house

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:58 م
تطبيقClub house
تطبيقClub house
شيماء دهب
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حقق تطبيق Club house منذ إنطلاقه 2020 تفاعل كبير بين فئة الشباب لما له من مميزات عدة، وفي هذه السطور نرصد 20 سرًا عنه، وفقًا لموقع businesstoday.

1- عندما يفتح المستخدم التطبيق، يتم تزويده بقائمة من الغرف.
2- توضح القائمة الأشخاص الموجودين في كل غرفة.
3- لديك خياران بمجرد الدخول إما الانضمام إلى غرفة محادثة موجودة أو يمكنك بدء غرفته الخاصة، ودعوة أشخاص جدد وبدء محادثات جديدة.
4- تطوير تطبيق Clubhouse قام به رجل الأعمال والموظف السابق في غوغلروهان سيث، وهو يستند إلى الدردشة الصوتية، ما يجعله بمثابة "بودكاست" تفاعلي أو مكالمة جماعية.
5- أسس التطبيق بول دافيسون وروهان سيث.
6- السبب في لفت الانتباه لهذا التطبيق هو ظهور إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركات "تيسلا" و"سبيس إكس" على التطبيق، وأدت محادثة موسك مع رئيس Robinhood Markets، فلاديمير تينيف، على المنصة، إلى ارتفاع مفاجئ في تحميل التطبيق.
7- تحتوي كل غرفة على مشرفين ومتحدثين ومستمعين، ويتحكم المضيفون في من يحصل على امتيازات التحدث، على الرغم من أن المستمعين يمكنهم "رفع أيديهم" (افتراضيا) للتحدث.
8- لا توجد صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص، فقط صوت.
9- أًصبحت قيمة التطبيق تُقدر بحوالي مليار دولار في أقل من عام منذ إطلاقه.
10- أي شخص يريد الانضمام للتطبيق لابد وأن يدعوه شخص قام بتحميل التطبيق.
11- يتوفر التطبيق لمستخدمي آيفون فقط.
12- سيتم فتح التطبيق للجميع ولكن الشركة تُفضل النمو البطيء في الوقت الحالي.
13- يمكن للمستخدمين التنقل ما بين الغرف بحسب اهتماماتهم.
14- يتم استضافة غرف داخل التطبيق من قبل المشاهير والنجوم وأصحاب الأموال والصحفيين.
15- بنى سمعته من خلال استضافته لاسماء كبيرة مثل أوبرا وينفري، ومارك زوكربيرغ وإيلون موسك.

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