إحالة المتهم بالشروع في قتل والده طليقته بالقاهرة الجديدة للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، بإحالة المتهم بالشروع في قتل والده طليقته مستخدما آلة حادة بعد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة نشبت بينهم بالتجمع، للمحاكمة.وذكر أمر الإحالة أن المتهم "إيهاب. م" أقر باعتدائه على والده طليقته مستخدما آلة حادة مما تسبب في إصابتها بكسر حاد بالجمجمة.وكانت بداية الواقعة عندما بلاغا لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام شخص بالتعدي على والده طليقته بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.