البيت الأبيض: بايدن يعتزم إعادة ضبط العلاقات مع السعودية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن يعتزم إعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع السعودية وسيتواصل من خلال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وليس من خلال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وقالت ساكي للصحفيين إن بايدن يعتزم إجراء اتصال هاتفي قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ومثلت تصريحات ساكي تغييرا مفاجئا في السياسة التي كان ينتهجها دونالد ترامب الذي كان صهره ومستشاره الكبير جاريد كوشنر مقربا من ولي العهد السعودي.