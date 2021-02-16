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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف الهجوم على مأرب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:53 م
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
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دعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حركة الحوثيين إلى وقف الهجوم على مدينة مآرب، وهي معقل للحكومة اليمنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن "الولايات المتحدة تحث الحوثيين على وقف تقدمهم نحو مأرب ووقف جميع العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات".

وأضاف أن "هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل لجماعة غير ملتزمة بالسلام ولا بإنهاء الحرب التي يعاني منها شعب اليمن".

وصدر البيان في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتعامل مع الصراع في اليمن، الذي دخل عامه السادس، وتغيير سياسات الإدارة الأمريكية السابقة في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد صنف الحوثيين كجماعة إرهابية في يناير الماضي قبل أسابيع من انتهاء ولايته.

وبعد أقل من شهر، تراجعت إدارة بايدن عن هذا القرار، مشيرة إلى أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يجعل من شبه المستحيل تقديم المساعدات الإنسانية لليمن التي تموج بالصراعات.

ويقاتل الحوثيون حاليا ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لبسط سيطرتهم على البلاد، وكذلك ضد تحالف بقيادة المملكة السعودية ساندته الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

ولكن بعد تولي مقاليد السلطة في يناير الماضي، أعلنت إدارة بايدن وقف جميع أشكال الدعم للجهود العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، كما عين بايدن الدبلوماسي المخضرم تيم ليندركينج مبعوثا خاصا لأمريكا في اليمن.

غير أن الحوثيين قاموا بتصعيد وتيرة الهجمات في الاسابيع الأخيرة، رغم أن الولايات المتحدة وأطراف أخرى في المجتمع الدولي دعتهم للعودة إلى طاولة المفاوضات.

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