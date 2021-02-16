محمد لقمة يرصد إجراءات حماية العمالة في الطقس السيئ

قال المهندس محمد لقمة، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن سيتم تعطيل أعمال الحفر حال سوء الطقس، مع تأمين عمل السقالات الخشبية أو الحديدية؛ حتى لا يتعرضون لخسائر في الأرواح إضافة إلى توقف استخدام الخرسانة في المشروعات، خاصة في الأدوار المرتفعة التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة وضرورة استخدام مواد عازلة من البلاستيك لتغطية أعمال الخرسانة.إضاف لقمة، لـ«الدستور»، أنه حال هطول الأمطار سيتم تسليم ملابس وأدوات حماية وقائية مع توقف العمالة بالمشروعات لحين تحسن حالة الطقس، لافتًا إلى أن عمالة قطاع المقاولات والمهندسين المشرفين على المشروعات الإنشائية لهم الأولية فى الحماية من أي أخطار:" يجب حمايتهم مع تقليل عدد ساعات العمل".وتابع عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أنه يتم فصل التوصيلات الكهربائية، لمنع حدوث حريق مع إيقاف أعمال اللحام والقطع ومنع استخدام مواد قابلة للاشتعال فى المنشآت التى تخدم المشروع حال هطوال أمطار كثيفة على المشروعات الإنشائية.