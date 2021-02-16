عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»

مهن شاقة يواجهونها، مخاطر تحيطهم من كل مكان فإن لم يكن بسبب فيروس كورونا وما يعانيه جامعي القمامة ونبّاشيها وهم يواجهون مخلفات المنازل بأيد مكشوفة أو كباعة جائلين، فسيكون بسبب برودة الشتاء أو حر الصيف ولحيف شمسه.هناك بأحد شوارع المطرية، يجلس عم إبراهيم رجل خمسيني تحت المطر منتظر الفرج ليحصل على قوت يومه: "رزقي ورزقك على الله، اتعودنا علي المطر والحر والرصيف بقى بيتنا.. بقالي 30 سنة في الشارع وساعات ربنا بيراضيني وقت المطر وبعتبره رزق من السما".وقال رجب، 40 سنة، من إحدى قرى المنوفية:"أنا نبّاش، اتولدت لقيت نفسي في المهنة دي ووقت الضهرية ببدأ شغلي في تجميع علب الكنز والكراتين البلاستيكات" لأقوم ببيعها للمصانع التى تقوم بإعادة تدويرها"، تلك المهنة التى كانت ملجأه لمساعدته فى المعيشة حتي وقت المطر:"المطر بيكون نازل علىّ أنا وأخويا الصغير وميهمنيش عشان أجيب مصاريف ولادي.. الحياة صعبة".تملك الضيق من سيد الزيني، شاب صعيدي، في العقد الثالث من العمر الذي قال:"المطر بالنسبة ليا وقف حال وأوقات الموز بيبوظ لأن عربيتي بدون سقف ومعنديش محل أقف فيه، دائمًا البيع في الصيف بيكون أكتر من الشتا، وبخرج يوميًا من الثامنة صباحا إلى مكان عملي، من يوم ما جيت القاهرة وأنا ساكن في شقة مع بياعين ونفسي يبقي عندي محل بدل وقفتي في الشارع".