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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:44 م
عمال يومية وباعة
عمال يومية وباعة جائلين
رضوي عبدالغني
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مهن شاقة يواجهونها، مخاطر تحيطهم من كل مكان فإن لم يكن بسبب فيروس كورونا وما يعانيه جامعي القمامة ونبّاشيها وهم يواجهون مخلفات المنازل بأيد مكشوفة أو كباعة جائلين، فسيكون بسبب برودة الشتاء أو حر الصيف ولحيف شمسه.

هناك بأحد شوارع المطرية، يجلس عم إبراهيم رجل خمسيني تحت المطر منتظر الفرج ليحصل على قوت يومه: "رزقي ورزقك على الله، اتعودنا علي المطر والحر والرصيف بقى بيتنا.. بقالي 30 سنة في الشارع وساعات ربنا بيراضيني وقت المطر وبعتبره رزق من السما".

وقال رجب، 40 سنة، من إحدى قرى المنوفية:"أنا نبّاش، اتولدت لقيت نفسي في المهنة دي ووقت الضهرية ببدأ شغلي في تجميع علب الكنز والكراتين البلاستيكات" لأقوم ببيعها للمصانع التى تقوم بإعادة تدويرها"، تلك المهنة التى كانت ملجأه لمساعدته فى المعيشة حتي وقت المطر:"المطر بيكون نازل علىّ أنا وأخويا الصغير وميهمنيش عشان أجيب مصاريف ولادي.. الحياة صعبة".

تملك الضيق من سيد الزيني، شاب صعيدي، في العقد الثالث من العمر الذي قال:"المطر بالنسبة ليا وقف حال وأوقات الموز بيبوظ لأن عربيتي بدون سقف ومعنديش محل أقف فيه، دائمًا البيع في الصيف بيكون أكتر من الشتا، وبخرج يوميًا من الثامنة صباحا إلى مكان عملي، من يوم ما جيت القاهرة وأنا ساكن في شقة مع بياعين ونفسي يبقي عندي محل بدل وقفتي في الشارع".
عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»
عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»
عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»
عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»
عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»
عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»
عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»
عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»
عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»
عمال يومية وباعة جائلين: «اتعودنا على المطر ورزقنا على الله»

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