اسكتلندا تسمح بعودة التلاميذ الأصغر سنًا للمدارس في 22 فبراير

أعلنت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الثلاثاء، عودة التلاميذ الأصغر سنا إلى المدارس في 22 فبراير الجاري.وذكرت ستيرجن- في تصريحاتها التي أوردتها صحيفة (سوكتسمان) الاسكتلندية- أن التلاميذ العائدين إلى المدرسة سيكونون ضمن الشريحة الأولى التي سيطبق عليها قرار الخروج من الإغلاق، مضيفة أنه سيتم إصدار إطار عمل استراتيجي جديد للخروج من الإغلاق الأسبوع المقبل.وأضافت أنه من المقرر أيضا عودة شريحة أخرى من التلاميذ إلى المدارس في 15 مارس المقبل على أقرب تقدير.ويشمل القرار عودة طلاب الصف الأول وحتى الصف الثالث الابتدائي، مع السماح أيضا بإعادة فتح الحضانات ودور رعاية الأطفال اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 22 فبراير.