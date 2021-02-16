سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

لله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية سامح شكري.

وذكرت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة - فى بيان صحفى - أن شكري أشاد، خلال لقائه بسفير السلطنة، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبدور السلطنة البناء على مختلف الأصعدة العربية والدولية.وأكد شكرى أن السفير الرحبي سيلقى كل الدعم لتعزيز العلاقات بين البلدين.بدوره، قدم السفير عبدالله الرحبي الشكر لوزير الخارجية على حسن الاستقبال، ونقل له تحيات وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وتمنياته له بالصحة والمزيد من التقدم والرقي لمصر الشقيقة وشعبها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.