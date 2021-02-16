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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس الأوروبي للرقابة على المخاطر المالية يؤكد استقرار النظام المالي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:41 م
المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي
وكالات
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أكد المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية المعني بمراقبة ومواجهة المخاطر المالية في الاتحاد الأوروبي نجاح النظام المالي الأوروبي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى إنهاء إجراءات مواجهة الجائحة قبل الوقت المناسب.

وأضاف المجلس في تقرير جديد نشره في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الثلاثاء إن استجابة الدول السريعة للأزمة وضخ الأموال في الاقتصاد ساعد النظام المالي في مواصلة عمله بطريقة منتظمة.

وذكر المجلس أن التحرك السريع الذي قامت به الحكومات كان حيويا لتخفيف تأثير أزمة الجائحة على الأسر والشركات.

وأشار إلى أن برامج المساندة مثل المنح المباشرة أو الضمانات الحكومية للقروض، إلى جانب السياسة النقدية المرنة ساعدت في استقرار عمليات الإقراض المصرفي ومنع حدوث أزمة سيولة في النظام المالي.

في الوقت نفسه حذر المجلس من أن القطاع المالي يمكن أن يواجه مخاطر إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.

كما حذر المجلس من أن التسرع في سحب الدعم الاقتصادي يمكن أن يفاقم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، في حين أن تمديد الدعم لفترة طويلة يمكن أن يزيد الضغوط على مالية الدول ويعرقل الإصلاح الهيكلي.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي أسست المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية في أعقاب الأزمة المالية في عامي 2008 و2009 كمجلس استشاري لمراقبة القطاع المالي والتحذير من التقلبات المالية.

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