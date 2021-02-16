غدًا.. رئيس مجلس إدارة «الدستور» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس «الصحفيين» حماد الرمحي وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام

يتقدم، غدًا، الدكتور محمد الباز ببلاغ إلى النائب العام ضد المدعو حماد سعيد معتمد صالح، الشهير بحماد الرمحى، وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام، وذلك بسبب ما دأبا على نشره من أكاذيب ووقائع مختلفة ضد جريدة "الدستور" والعاملين فيها من صحفيين وإداريين.يذكر أن حماد الرمحى يمارس ابتزازًا مستمرًا ضد جريدة "الدستور"، من خلال صفحات اصطنعها على شبكة التواصل الاجتماعي بحجة الدفاع عن الصحفيين، فى الوقت الذى يستخدمها لتصفية حساباته الخاصة، وهو ما قوبل من إدارة "الدستور" بالتجاهل وضبط النفس طوال الفترة الماضية، إلا أنه اتضح إصراره على هذا النهج الذى يسيء إلى نقابة الصحفيين بوصفه عضوًا فى مجلسها.ويقدم رئيس مجلس إدارة "الدستور"، نيابة عن الجريدة وباسمها أيضًا، بلاغًا ضد المدعوة بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام، زوجة حماد الرمحي، التى شاركته فى ترويج أكاذيبه على صفحتها الخاصة، داعمة ابتزازه للجريدة على مدى الأشهر الماضية.