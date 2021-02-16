رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يدعو لتطوير التعاون مع حلف الناتو لمواجهة الإرهاب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:26 م
الإرهاب
الإرهاب
وكالات
طباعة
دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إلى تطوير التعاون بين العراق وحلف شمالي الأطلسي الناتو لمواجهة الإرهاب.

وقال الكاظمي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج: "علينا تطوير التعاون مع حلف شمالي الأطلسي الناتو في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية عملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية"، حسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، أشاد الأمين العام للناتو بخطوات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد دعم الناتو للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية.

وعبّر ستولتنبرج عن إعجاب دول الناتو بخطوات الحكومة العراقية في التزامها بالنهج الإصلاحي الذي اعتمدته، ومضت بتنفيذه للنهوض بواقع البلاد.

وتم خلال الاتصال بحث التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل تعزيزه، لاسيما ما يخص تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب، والمشورة، والتعاون الاستخباري على وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقية وبما يحفظ سيادة العراق.

موضوعات متعلقة

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بواليا وأجاي يقودان هجوم الأهلي أمام المريخ

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك