غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

تحركت حملة موسعة، اليوم الثلاثاء، للرقابة على مراكز الدروس الخصوصية منعا للتجمعات في دمياط بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدمياط.أسفرت الحملة عن غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية منعا للتجمعات في دمياط ومركز الزرقا.تم غلق المراكز المخالفة وتشميعها بالشمع الأحمر، وتم تحرير محاضر شرطية للمخالفين.