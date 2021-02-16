«مستثمري سوهاج» يشيد بمبادرة تطوير قرى صعيد مصر

أشاد محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير قرى الصعيد والقضاء على العشوائيات.أضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أن المبادرة لها نتائج عظيمة سيشهدها أهل الصعيد فيما بعد، مشيرًا إلى أن من نتائجها توطين أهل المنطقة في أماكنهم والحد من الهجرة لمحافظات الوجه البحري والقاهرة بحثًا عن ظروف معيشة وعمل مناسبة لهم.وتابع رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن هناك فرق كبير بين الصعيد من 10 سنوات والصعيد الآن، فالمدن والمجمعات الصناعية الجديدة التي تدشنها الدولة غيرت خريطة الصعيد تمامًا الي الأفضل.