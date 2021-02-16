بواليا وأجاي يقودان هجوم الأهلي أمام المريخ

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام المريخ السوداني في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجايى - والتر بواليا.