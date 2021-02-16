البيت الأبيض: نعمل على تحديد المسئول عن هجوم صاروخي بالعراق

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تعمل على تحديد المسئول عن هجوم صاروخي على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق، أسفر عن مقتل متعاقد مدني يوم الاثنين وإصابة عسكري أمريكي.وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي: "ما زلنا نعمل من خلال التعاون مع شركائنا العراقيين لتحديد المسئولية عن هذا الهجوم"، مشيرة إلى أن الإدارة "غاضبة" من هذا الهجوم.