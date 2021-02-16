إنجلترا تصنف سلالة كورونا الجديدة كمتغير قيد التحقيق

حددت هيئة الصحة العامة في إنجلترا 38 حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة، وفقًا لبيان على موقعها الإلكتروني.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلالة لها طفرة "إي 484 كيه"، وتوجد في عدد من المتغيرات الأخرى المثيرة للقلق، وأن هذه المتغيرات قيد التحقيق.وتم رصد متغير في دول أخرى، بما في ذلك نيجيريا والدنمارك وكندا، وتقول إيفون دويل، المديرة الطبية في هيئة الصحة العامة بإنجلترا، إنه "لا يوجد حاليا دليل على أن هذه المجموعة من الطفرات تسبب مرضًا أكثر خطورة أو زيادة في قابلية الانتقال".