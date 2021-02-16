«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«هناك فارق بين أن تختلف وبين أن تعادي، لست في حالة عداء أو معارضة مع الرئيس مبارك، أنا في حالة حوار مع الوضع الموجود في مصر، وحوار أسمح لنفسي فيه بالاختلاف إن أدرت أن أختلف»، هكذا تحدث الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل في حواره لمجلة "المصور" 1995.وقال هيكل:"نحن نأخذ السياسة على أساس شخصي ونتعامل معها على أنها حالة كاملة من القبول أو الرفض، موقفي السياسي موقف مستقل له رؤية قد تختلف وقد تتفق".وتابع "أنني مؤيد بدون تحفظ للموقف المصري الخاص بتصفية الأسلحة النووية، أنا أعلم أن رابين طلب من رئيس دولة أوربية أن تبلغ مصر ألا تعود مرة أخرى إلى مناقشة قضية التوقيع على الاتفاق النووية وإلا فإنهم سيواجهون بمفاجآت غير سعيدة مع العلم أن هذا الموضوع ملتبس بأكثر مما يتصور كثير من الناس".أشار هيكل في حواره إلى أنه لا يمكن أن تصل المنطقة العربية إلى حالة سلام كامل وإسرائيل مسلحة نوويا حتى أسنانها، والعرب ليس عندهم ما يمكنهم، لا حاليًا ولا في المستقبل المرئي، أن يدافعوا عن أنفسهم هذا الخطر، أو يوازنوه بإمكانية مماثلة أو قريبة منه.