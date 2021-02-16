الخارجية اللبنانية تدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين.واستنكرت الخارجية اللبنانية– في بيان مساء اليوم الثلاثاء- استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية وزعزعة استقرار جمهورية العراق، داعية إلى التقيد بجميع القوانين والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية واحترامها.وأكدت الوزارة تضامن لبنان الكامل مع العراق، والحرص على أمنه واستقراره، مقدمة التعازي لذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.