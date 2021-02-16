رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 10 سنوات لـ5 لصوص سرقوا بنزينة في الإسكندرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:45 م
لصوص سرقوا بنزينة
لصوص سرقوا بنزينة في الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بسرقة بنزينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبوالروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.

ترجع أحداث القضية رقم 14688 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثان العامرية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، ببلاغ من موظف ببنزينة بقيام أشخاص بسرقته داخل محل عمله بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان العامرية قيام كل من "ع.ع.ع"، 38 سنة، عامل بوفيه، مقيم محافظة البحيرة، و"م.ع.م"، 27 سنة عامل، مقيم محافظة سوهاج، و"م.م.م"، 27 سنة، عامل، مقيم محافظة البحيرة، و"أ.م.ع"، سائق، مقيم بمحافظة البحيرة، ويعمل في البنزينة، و"إ.س.ط"، 24 سنة، عامل بنزينة، مقيم محافظة الإسكندرية، اتفقوا فيما بينهم بقيام المتهمين من الأول إلى الثالث لسرقة المجني عليه "ك.ح.ع"، رئيس وردية ببنزينة بالطريق الصحراوي، بعد قيام المتهمين الرابع والخامس باستغلال وظيفتهما بالبنزينة وإمداد المتهمين بالمعلومات، واستطاع المتهمين تكبيل المجني عليه وإشهار الأسلحة البيضاء في وجهه وسرقة مبلغ مالي مائة واثنين وخمسين ألف جنيه من أموال عمله وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

غدًا.. رئيس مجلس إدارة «الدستور» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس «الصحفيين» حماد الرمحي وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بواليا وأجاي يقودان هجوم الأهلي أمام المريخ

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك