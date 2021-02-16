السجن 10 سنوات لـ5 لصوص سرقوا بنزينة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بسرقة بنزينة.صدر الحكم برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبوالروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.ترجع أحداث القضية رقم 14688 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثان العامرية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، ببلاغ من موظف ببنزينة بقيام أشخاص بسرقته داخل محل عمله بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان العامرية قيام كل من "ع.ع.ع"، 38 سنة، عامل بوفيه، مقيم محافظة البحيرة، و"م.ع.م"، 27 سنة عامل، مقيم محافظة سوهاج، و"م.م.م"، 27 سنة، عامل، مقيم محافظة البحيرة، و"أ.م.ع"، سائق، مقيم بمحافظة البحيرة، ويعمل في البنزينة، و"إ.س.ط"، 24 سنة، عامل بنزينة، مقيم محافظة الإسكندرية، اتفقوا فيما بينهم بقيام المتهمين من الأول إلى الثالث لسرقة المجني عليه "ك.ح.ع"، رئيس وردية ببنزينة بالطريق الصحراوي، بعد قيام المتهمين الرابع والخامس باستغلال وظيفتهما بالبنزينة وإمداد المتهمين بالمعلومات، واستطاع المتهمين تكبيل المجني عليه وإشهار الأسلحة البيضاء في وجهه وسرقة مبلغ مالي مائة واثنين وخمسين ألف جنيه من أموال عمله وفروا هاربين.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.