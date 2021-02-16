إصابة 3 ملايين طفل بكورونا في أمريكا

ذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن أكثر من 3.03 مليون طفل في الولايات المتحدة الأمريكية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ بدء انتشار المرض.ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تقرير للأكاديمية قوله: "الأسبوع الماضي وحده شهد تحديد إصابة 99 ألف طفل جديد من خلال الاختبارات الطبية في الولايات المتحدة".وأشارت "سي إن إن" إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 8% في إصابات الأطفال بالفيروس على مدار أسبوعين، لافتة إلى أن الأطفال يمثلون 13% من جميع حالات الإصابة في الولايات المتحدة.