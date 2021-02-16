نيجيريا تجري تقييمًا على 4 لقاحات لفيروس كورونا

قال وزير الصحة النيجيري أوساجي إهانير، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تقيّم أربعة لقاحات لفيروس كورونا من أجل الموافقة المحتملة، بما في ذلك اللقاحات الروسية والهندية والصينية.وتوقّع تلقي بلاده 16 مليون جرعة لقاح، لافتًا إلى أن نيجيريا تمكنت من تجنب تفشي الإصابات بعد ظهور الوباء لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019، لكن الحالات ارتفعت في الموجة الثانية منذ نوفمبر المنصرم.