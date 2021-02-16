«التعليم» تطلق تطبيقًا جديدًا لطلاب الثانوية عبر أجهزة التابلت

أطلقت وزارة التربية والتعليم تطبيقا جديدا على أجهزة التابلت المدرسي، تحت اسم "تنويهات"، لجميع طلاب المرحلة الثانوية.وأكدت أنها سوف ترسل على التابلت من خلال هذا التطبيق أي إشعارات أو أخبار.جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، قبل نهاية شهر فبراير الحالي.