اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

أصبحت قنوات التيليجرام والتي تقوم بنشر الكتب دون وجه حق كثيرة جدا، وفي الفترة الأخيرة قامت تلك القنوات بنشر العديد من الكتب بدون علم أصحابها وبدون علم الدور الناشرة لها.وفي هذا الصدد تواصلت "الدستور" مع أسامة شتات رئيس لجنة حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التزوير، وعضو لجنة حقوق الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين الدولي.قال أسامة شتات: "جمعنا كل القنوات والمواقع الموجودة على الإنترنت وتنشر المحتوى بدون وجه حق وتم إرسالها إلى مباحث المصنفات ومباحث الإنترنت".وأضاف شتات في تصريح خاص لـ"الدستور": "تم التواصل مع قيادات وزارة الداخلية ليتم مواجهة هذه الظاهرة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاههم".