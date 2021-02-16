تزامنًا مع برودة الطقس.. 7 طرق لتدفئة المنزل وغرف النوم

تجتاح البلاد موجة من الطقس البارد هذه الأيام وهذا يتطلب المزيد من البحث عن الطرق الخاصة بتدفئة المنزل بشكل كامل، وهذا ما يتم التطرق له خلال السطور التالية:1- تغطية كافة النوافذ ومن الممكن فتحها خلال فترة النهار ولكن غلقها بإحكام في المساء للإحتفاظ بالأجواء الدافئة داخل غرفة النوم.2- يمكن تغطية النوافذ بأغطية بلاستيك شفافه هذا يساعد على عدم دخول الهواء البارد للمنزل.3- غلق كافة الستائر داخل غرف المنزل ويُفضل أن تكون الستائر الثقيلة.4- يمكنك شراء حاجز آمان الأبواب الذي يمنع تسريب الهواء والأتربة.5- أغلق كافة الأبواب الخاصة بالغرف غير المستخدمة مما يجعلها حاجز بينك وبين الهواء الطلق.6- حاول أن يكون كافة أرضية المنزل مغطاه بالسجاجيد.7- يساعد الطهي داخل المنزل على انتشار الهواء الساخن مما يؤدي لتدفئة المنزل.