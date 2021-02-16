تزامنًا مع برودة الطقس.. 7 طرق لتدفئة المنزل وغرف النوم
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:17 م
شيماء دهبطباعة
تجتاح البلاد موجة من الطقس البارد هذه الأيام وهذا يتطلب المزيد من البحث عن الطرق الخاصة بتدفئة المنزل بشكل كامل، وهذا ما يتم التطرق له خلال السطور التالية:
1- تغطية كافة النوافذ ومن الممكن فتحها خلال فترة النهار ولكن غلقها بإحكام في المساء للإحتفاظ بالأجواء الدافئة داخل غرفة النوم.
2- يمكن تغطية النوافذ بأغطية بلاستيك شفافه هذا يساعد على عدم دخول الهواء البارد للمنزل.
3- غلق كافة الستائر داخل غرف المنزل ويُفضل أن تكون الستائر الثقيلة.
4- يمكنك شراء حاجز آمان الأبواب الذي يمنع تسريب الهواء والأتربة.
5- أغلق كافة الأبواب الخاصة بالغرف غير المستخدمة مما يجعلها حاجز بينك وبين الهواء الطلق.
6- حاول أن يكون كافة أرضية المنزل مغطاه بالسجاجيد.
7- يساعد الطهي داخل المنزل على انتشار الهواء الساخن مما يؤدي لتدفئة المنزل.
1- تغطية كافة النوافذ ومن الممكن فتحها خلال فترة النهار ولكن غلقها بإحكام في المساء للإحتفاظ بالأجواء الدافئة داخل غرفة النوم.
2- يمكن تغطية النوافذ بأغطية بلاستيك شفافه هذا يساعد على عدم دخول الهواء البارد للمنزل.
3- غلق كافة الستائر داخل غرف المنزل ويُفضل أن تكون الستائر الثقيلة.
4- يمكنك شراء حاجز آمان الأبواب الذي يمنع تسريب الهواء والأتربة.
5- أغلق كافة الأبواب الخاصة بالغرف غير المستخدمة مما يجعلها حاجز بينك وبين الهواء الطلق.
6- حاول أن يكون كافة أرضية المنزل مغطاه بالسجاجيد.
7- يساعد الطهي داخل المنزل على انتشار الهواء الساخن مما يؤدي لتدفئة المنزل.