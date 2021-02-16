«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

حكى الصحفي الراحل مصطفى أمين في حوار له بمجلة أكتوبر 1995 عن اللقاء الذي جمعه بالكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل الذي جاء لمقابلته بعد خروجه من السجن، حيث كان اللقاء فاترًا، فاستأذن بحجة أن لديه موعد مع الرئيس السادات، فاتصل أمين بمكتب السادات وكان ذلك غير صحيحًا، فلم تكن هناك أي مواعيد بينه وبين «الأستاذ».في يوم وفاة مصطفي أمين كان الجميع يبحث عن محمد حسنين هيكل في الجنازة، لكنه لم يحضر وحاول بعض الصحفيين التواصل مع هيكل لكتابة تأبين عن أمين، لكنه رفض بإصرار وقال إنه ليس لديه شئ مناسب ليقوله في هذا الشأن حسب صحيفة الدستور في 1997.ويرجع خلاف (أمين - هيكل) إلى صيف 1965 عندما اعتقل أمين في منزله بالإسكندرية في 21 يوليو 1965 بتهمة الجاسوسية وتم التحقيق معه لانتزاع اعترافاته قبل الزج به في سجن طرة وبعد دخول مصطفى أمين السجن اتهم البعض هيكل بأنه وراء التخلص من مصطفى أمين لأسباب مهنية وسياسية حسب الدستور 1997.