العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة دفرة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية على جثة شاب مجهول الهوية فى ترعة دفرة التابعة لمركز ومدينة طنطا، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى طنطا الجامعي، وتم وضعها تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.وتلقى قسم شرطة طنطا بلاغًا من الأهالي بظهور جثة طافية على سطح مياه ترعة أسفل كوبري دفرة.وتبين من خلال الفحص الأولى أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر دون معرفة الأسباب ولا توجد بحوزته أي أوراق تثبت شخصيته، كما تبين أن جسده منتفخ تمامًا.