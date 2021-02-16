الخميس.. «الإعلام والوعي والتنمية» في ندوة بوزارة الأوقاف

تنظم وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين، بمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء، ندوة «الإعلام والوعي والتنمية» بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل.يأتي ذلك في إطار العمل الوطني المؤسسي التكاملي المشترك فيما يتصل بقضية الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية.وتأتي تلك الندوة لتؤكد على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين في هذا الاتجاه من الوعي والتثقيف والحوار الوطني المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعي الحر طريقًا للبناء والتنمية.وتعالج الندوة قضيتين لا غنى لأحدهما عن الأخرى هما قضية الوعي وبخاصة ما يتصل بفهم صحيح الدين، أحد أهم سلعة وأجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعه، وهي قضية التنمية التي تنطلق بقوة في كل ربوع الوطن ومنها وليس آخرها مبادرة رئيس الجمهوررية لتنمية الريف المصري.يحاضر في الندوة محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويتحدث عن دور الوزارة في تجديد الخطاب الديني ورفع درجات الوعى للمواطن المصري، كما يتحدث اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن التنمية الشاملة في جنوب سيناء كجزء من التنمية الشاملة للدولة المصرية، إضافة إلى كلمة كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن الإعلام والوعي وانعكاسهما على التنمية في الدولة المصرية.وتختتم المنصة كلماتها بكلمة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ويتحدث فيها عن دور الإعلام في رفع درجات الوعي ومحاربة الشائعات.بعد كلمات المنصة، سيتم فتح حوار مفتوح مع الحضور والرد على كل أسئلتهم واستفساراتهم بشأن الموضوعات محل الندوة، وعقب أنتهاء الندوة سيقوم نقيب الاعلاميين بتكريم ضيوف المنصة بتقديم درع النقابة لهم على دورهم الكبير في خدمة الوطن.