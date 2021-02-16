رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الخميس.. «الإعلام والوعي والتنمية» في ندوة بوزارة الأوقاف

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:32 م
بوزارة الأوقاف
بوزارة الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
تنظم وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين، بمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء، ندوة «الإعلام والوعي والتنمية» بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل.

يأتي ذلك في إطار العمل الوطني المؤسسي التكاملي المشترك فيما يتصل بقضية الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية.

وتأتي تلك الندوة لتؤكد على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين في هذا الاتجاه من الوعي والتثقيف والحوار الوطني المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعي الحر طريقًا للبناء والتنمية.

وتعالج الندوة قضيتين لا غنى لأحدهما عن الأخرى هما قضية الوعي وبخاصة ما يتصل بفهم صحيح الدين، أحد أهم سلعة وأجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعه، وهي قضية التنمية التي تنطلق بقوة في كل ربوع الوطن ومنها وليس آخرها مبادرة رئيس الجمهوررية لتنمية الريف المصري.

يحاضر في الندوة محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويتحدث عن دور الوزارة في تجديد الخطاب الديني ورفع درجات الوعى للمواطن المصري، كما يتحدث اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن التنمية الشاملة في جنوب سيناء كجزء من التنمية الشاملة للدولة المصرية، إضافة إلى كلمة كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن الإعلام والوعي وانعكاسهما على التنمية في الدولة المصرية.

وتختتم المنصة كلماتها بكلمة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ويتحدث فيها عن دور الإعلام في رفع درجات الوعي ومحاربة الشائعات.

بعد كلمات المنصة، سيتم فتح حوار مفتوح مع الحضور والرد على كل أسئلتهم واستفساراتهم بشأن الموضوعات محل الندوة، وعقب أنتهاء الندوة سيقوم نقيب الاعلاميين بتكريم ضيوف المنصة بتقديم درع النقابة لهم على دورهم الكبير في خدمة الوطن.

موضوعات متعلقة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بواليا وأجاي يقودان هجوم الأهلي أمام المريخ

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك