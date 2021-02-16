تداول 26 سفينة بميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 26 سفينة حاويات وبضائع رغم هطول أمطار غزيرة.وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32528 طنا تشمل: 16200 طن فوسفات و2957 طن يوريا و6821 طن رمل و2300 طن ملح و4250 كلنكر.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64282 طنا تشمل: 11969 طن ذرة و8300 طن خردة و2140 طن خشب زان و3000 طن زيت طعام و5259 طن سكر و33614 طن قمح.بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 606 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات (بروكلى وبطاطس وبقدونس وبسلة وخرشوف وخس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ليمون وبصل وثوم وسمسم وفول سودانى وفول حصى ولب) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي وقرع عسل وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية وألمانيا وبلجيكا وهولندا والصين وبنجلاديش وسلوفينيا وإيطاليا ومالطا وأمريكا وإسبانيا وروسيا والهند وسنغافورة.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 269 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2362 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83008 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50708 أطنان.كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1327 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية مكافئة قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6288 شاحنة.