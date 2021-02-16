تسجيل استمارة الدبلومات الفنية دبلوم فني - صناعي - تجاري





تسجيل استمارة الدبلومات الفنية وفى وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة مستعدة لكافة الامتحانات التى تختص بالتعليم الفني للعام الدراسي الحالى، كما أكد على استعداد الوزارة بكافة الإجراءات، ومنها التدقيق فى بيانات طلاب الدبلومات الفنية، بالتزامن مع استكمال ملفات الطلاب إلكترونيا، ووفرت الوزارة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية ٢٠٢١، عبر رابط إلكتروني، تمهيدا لدخول امتحانات الدبلومات، لكن بعد حصول الطلاب على الكود الذي يختص بهم من المدارس التابعة لهم.



دبلوم فني - صناعي - تجاري - قبل أى شىء يجب على طلاب الدبلومات الفنية، دبلوم فني صناعي أو تجاري، حصولهم على البريد الإلكتروني المدرسي المختص بكل طالب أو طالبة، عن طريق الرابط الإلكتروني، بالإضافة إلى حصول الطلاب على الكود المدرسي.



- يسجل الطلاب الاستمارة أو الحصول على البريد الإلكتروني المدرسي بالدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وهو



- الطلاب الذين يرغبون في تسجل الاستمارة يجب عليهم الضغط على زر تسجيل الدخول، وإذا كان الطالب أو الطالبة لم يتوفر لديهم بريد إلكتروني، عليهم بالضغط على زر إنشاء حساب بريد إلكتروني، الموجود في نفس الصفحة. وفى وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة مستعدة لكافة الامتحانات التى تختص بالتعليم الفني للعام الدراسي الحالى، كما أكد على استعداد الوزارة بكافة الإجراءات، ومنها التدقيق فى بيانات طلاب الدبلومات الفنية، بالتزامن مع استكمال ملفات الطلاب إلكترونيا، ووفرت الوزارة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية ٢٠٢١، عبر رابط إلكتروني، تمهيدا لدخول امتحانات الدبلومات، لكن بعد حصول الطلاب على الكود الذي يختص بهم من المدارس التابعة لهم.- قبل أى شىء يجب على طلاب الدبلومات الفنية، دبلوم فني صناعي أو تجاري، حصولهم على البريد الإلكتروني المدرسي المختص بكل طالب أو طالبة، عن طريق الرابط الإلكتروني، بالإضافة إلى حصول الطلاب على الكود المدرسي.- يسجل الطلاب الاستمارة أو الحصول على البريد الإلكتروني المدرسي بالدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وهو من هنا - الطلاب الذين يرغبون في تسجل الاستمارة يجب عليهم الضغط على زر تسجيل الدخول، وإذا كان الطالب أو الطالبة لم يتوفر لديهم بريد إلكتروني، عليهم بالضغط على زر إنشاء حساب بريد إلكتروني، الموجود في نفس الصفحة.





رابط بوابة الأزهر الإلكترونية | نماذج استرشادية للامتحانات 2021 (dostor.org)



- ثم يقوم الطلاب بإدخال البريد الإلكتروني والكود المختص بكل طالب أو طالبة.



- يتابع الطلاب تسجيل الاستمارة، باستكمال كافة البيانات المطلوبة، ومنها اسم المحافظة ومهنة ولى الأمر ورقم هاتف الطالب أو الطالبة، والرقم القومي.



- ملاحظة: فى حالة وجود أى اخطاء في البيانات، يجب على طلاب التواصل مع وحدة المعلومات بالمدرسة.



- بعد ذلك يقوم الطلاب بالضغط على حفظ بعد التأكد من صحة كافة البيانات، ثم يقومون الطلاب بطباعة الاستمارة.



وبهذه الخطوات يستطيع كافة الطلاب تسجيل استمارة الدبلومات الفنية دبلوم فني صناعي أو تجاري. - ثم يقوم الطلاب بإدخال البريد الإلكتروني والكود المختص بكل طالب أو طالبة.- يتابع الطلاب تسجيل الاستمارة، باستكمال كافة البيانات المطلوبة، ومنها اسم المحافظة ومهنة ولى الأمر ورقم هاتف الطالب أو الطالبة، والرقم القومي.- ملاحظة: فى حالة وجود أى اخطاء في البيانات، يجب على طلاب التواصل مع وحدة المعلومات بالمدرسة.- بعد ذلك يقوم الطلاب بالضغط على حفظ بعد التأكد من صحة كافة البيانات، ثم يقومون الطلاب بطباعة الاستمارة.وبهذه الخطوات يستطيع كافة الطلاب تسجيل استمارة الدبلومات الفنية دبلوم فني صناعي أو تجاري.

يبحث المواطنون على جوجل عن، ونستعرض لكم كافة الخطوات التي تمكن طلاب الدبلومات الفنية من تسجيل الاستمارة لعام ٢٠٢١، ولمن يرغب من الطلاب أو اولياء الامور بتسجيل الاستمارة، سيتعرف على كافة التفاصيل من خلال التقرير التالى.