رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية دبلوم فني - صناعي - تجاري

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:08 م
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنون على جوجل عن رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية دبلوم فني - صناعي - تجاري، ونستعرض لكم كافة الخطوات التي تمكن طلاب الدبلومات الفنية من تسجيل الاستمارة لعام ٢٠٢١، ولمن يرغب من الطلاب أو اولياء الامور بتسجيل الاستمارة، سيتعرف على كافة التفاصيل من خلال التقرير التالى. 

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية

وفى وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة مستعدة لكافة الامتحانات التى تختص بالتعليم الفني للعام الدراسي الحالى، كما أكد على استعداد الوزارة  بكافة الإجراءات، ومنها التدقيق فى بيانات طلاب الدبلومات الفنية، بالتزامن مع استكمال ملفات الطلاب إلكترونيا، ووفرت الوزارة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية ٢٠٢١، عبر رابط إلكتروني، تمهيدا لدخول امتحانات الدبلومات، لكن بعد حصول الطلاب على الكود الذي يختص بهم من المدارس التابعة لهم.

دبلوم فني - صناعي - تجاري

- قبل أى شىء يجب على طلاب الدبلومات الفنية، دبلوم فني صناعي أو تجاري، حصولهم على البريد الإلكتروني المدرسي المختص بكل طالب أو طالبة، عن طريق الرابط الإلكتروني، بالإضافة إلى حصول الطلاب على الكود المدرسي.

- يسجل الطلاب الاستمارة أو الحصول على البريد الإلكتروني المدرسي بالدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وهو من هنا .

- الطلاب الذين يرغبون في تسجل الاستمارة يجب عليهم الضغط على زر تسجيل الدخول، وإذا كان الطالب أو الطالبة لم يتوفر لديهم بريد إلكتروني، عليهم بالضغط على زر إنشاء حساب بريد إلكتروني، الموجود في نفس الصفحة. 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية | نماذج استرشادية للامتحانات 2021 (dostor.org)

- ثم يقوم الطلاب بإدخال البريد الإلكتروني والكود المختص بكل طالب أو طالبة.

- يتابع الطلاب تسجيل الاستمارة، باستكمال كافة البيانات المطلوبة، ومنها اسم المحافظة ومهنة ولى الأمر ورقم هاتف الطالب أو الطالبة، والرقم القومي.

- ملاحظة: فى حالة وجود أى اخطاء في البيانات، يجب على طلاب التواصل مع وحدة المعلومات بالمدرسة.

- بعد ذلك يقوم الطلاب بالضغط على حفظ بعد التأكد من صحة كافة البيانات، ثم يقومون الطلاب بطباعة الاستمارة.

وبهذه الخطوات يستطيع كافة الطلاب تسجيل استمارة الدبلومات الفنية دبلوم فني صناعي أو تجاري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بواليا وأجاي يقودان هجوم الأهلي أمام المريخ

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك