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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تفاصيل الاجتماع السري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:21 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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كشفت مصادر إسرائيلية، منذ قليل، تفاصيل الاجتماع الأمني العاجل الذي عقده بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مع الحكومة.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن الاجتماع تناول بحث قضايا إنسانية تخص سوريا، بالتنسيق مع روسيا، مشيرة إلى أن الوزراء وقعوا على سرية هذا الاجتماع، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

والتقى ألكسندر بن تسفي، السفير الإسرائيلي لدى روسيا، مع ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الكرملين إلى سوريا.

وجرت محادثات هاتفية بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اليومين الماضيين، بمشاركة بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي.

وكذلك جرت اتصالات جابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الروسي سيرجي لافروف، فيما أعلن مكتب جانتس أنه يبحث مع شويجو قضايا إنسانية في المنطقة.

وشنت إسرائيل حوالي 14 غارة في سوريا ضد تمركزات إيرانية، منذ بداية العام الحالي.

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