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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:06 م
أم كلثوم مع هيكل
أم كلثوم مع هيكل
وائل توفيق
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نشرت كوكب الشرق أم كلثوم حوار في مجلة آخر ساعة بتاريخ 6 ديسمبر 1967 مع الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل تحدثت في بدايته عن القمة العربية في المغرب ودور الأمم المتحدة في أزمات الشرق الأوسط وأسئلة أخرى عن الفن.

قالت أم كلثوم في بداية الحوار السياسي مع هيكل أمام الميكروفون بالبرنامج العام، قبل أن أبدأ حديثي أحب أقول إن الصحافة اعتادت دائمًا أن تضعني في موقع الجواب وتوجه الأسئلة، لكنني هذه المرة أغير موقعي وأوجه الأسئلة إلى الصحافة.

تساءلت أم كلثوم:"عام 1948 الأمم المتحدة معملتش حاجه في مشكلة اللاجئين عشرين سنة مضف ومازال الناس كلها تتكلم في القضية ومجلس الأمن رفض إحالتها للأمم المتحدة ثم كمان أن تكون هناك دولة أو دولتان يتحكموا في مصير الشعوب.

أجاب "هيكل": "لقد أثرت بهذا السؤال قضايا الدنيا كلها لكنني أعتقد أن هناك فارق بين العالم العربي 1948 والعالم العربي الآن، ورغم النكسة فإن هناك فرقا جوهريا وأساسيا في الصورتين وخصوصا مصر بالذات، إحنا كنا في 1967 من خمس شهور، لكن الواقع لازم نضعه في صورته الحقيقة ونستفيد من كل ما جري وما حدث".

وسأل هيكل أم كلثوم قائلًا:""كيف استطعتِ إلغاء الفارق بين السياسة والفن، اعتقد أنك قمت بهذا الدور والواحد يحتار في أعمالك... إيه فيها سياسة، وإيه فيها فن؟ إزاي تقدرى تعملى كده؟، فأجابت:"في رأيي لسياسة والفن توأمان يعني مثلا مصر لما أرسلت آثار توت عنخ أمون باريس كان عمل سياسي وعمل فني، بمعنى أن الفرنسيين رأوا حضارتنا وتبادلنا معهم الثقافة في نفس الوقت".

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