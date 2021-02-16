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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:31 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
كريم أنور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس.

وأقيمت في ليلة إبداعية متميزة بنادى الأدب بقصر ثقافة السويس مناقشة ديوان من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعنوان (غواية القصيدة) للأديب ياسر محمود، وقد ناقش الديوان الشاعر والناقد ماهر المنشاوي.

وقال المنشاوي إن الأديب ياسر محمود استطاع أن يكسر الاعتياد بينه وبين القصة، بعد أن أغوته كتابة القصيدة وسلبت منه كل مكوناته الشخصية ودخل إليها بكل نشوة وشغف، وأن ملامح هذه القصيدة تعتمد على الدهشة والمفارقة لأن الكاتب انتهج الكتابة الحديثة التي تعتمد على طرح أفكاره التي تمثل العامل النفسي.

وأوضح الناقد أن القصيدة صارت عند ياسر وطنًا وأرضّا أوسع وهذه الأرض فيها كل مكونات النص، كذلك قال المنشاوي إن في هذا الديوان نجد فيه أبعادًا صوفية ودينية وتاريخية وثقافية وفلسفية، وأن قدسية القصيدة عنده تشكل رؤية نفسية، حيث يتحدث فيها الكاتب عن عالم افتراضي آخر أحسن من العالم المُعاش، عالم فيه نبضات الحياة.

تلت القراءة النقدية عدد من المداخلات من الشاعر علي العربي والدكتورة غادة جابر، وأدار المحاضرة الأديب والقاص محمد أيوب.
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس
مناقشة «غواية القصيدة» بنادى أدب السويس

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