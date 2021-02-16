جنوب إفريقيا تمنح الاتحاد الإفريقي نصيبها من لقاح أسترازينيكا لتبنيها فشله

قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستمنح جرعاتها من لقاح (أوكسفورد أسترا زينيكا)، إلى الاتحاد الأفريقي بعد إلغاء استخدامها بسبب مخاوف بشأن فعاليتها.وعلقت البلاد طرح اللقاح - الذي كان من المفترض بدء استخدامه في وقت سابق من الشهر الجاري - بعد أن وجدت دراسة أن اللقاح فشل في منع المرض الخفيف والمتوسط الناجم عن السلالة المتحورة المكتشفة في جنوب إفريقيا.وقال وزير الصحة زويلي مخيزي لبرلمان البلاد "الجرعات التي اشتريناها عُرضت على الاتحاد الأفريقي لتوزيعها على تلك الدول التي أعربت بالفعل عن رغبتها في الحصول على المخزون.. لن يكون هناك أي أموال مهدرة أو إجراءات غير مثمرة".وحصلت جنوب إفريقيا الأشد تضررًا بالوباء في القارة على مليون جرعة من اللقاح من معهد مصل الهند، ومن المقرر أن تتلقى شحنة إضافية قدرها 500 ألف جرعة، لكن جنوب إفريقيا استقرت الآن على لقاح (جونسون آند جونسون) الذي لم تتم الموافقة عليه بعد.